الدفاع الأوكرانية تسقط صاروخين روسيين وسبع طائرات دون طيار

أفادت القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الاثنين، بأن وحدات الدفاع الجوي أسقطت صاروخين من طراز "كاليبر" وسبع طائرات دون طيار من طراز شاهد.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن القوات: إن "ثلاثة صواريخ كاليبر كروز أطلقت من غواصة في البحر الأسود و8 طائرات بدون طيار من طراز شاهد -136 / 131 من الساحل الشرقي لبحر آزوف حيث نجحت القيادة الجوية الجنوبية في إسقاط صاروخين من طراز كاليبر وسبع طائرات مسيرة".



وذكرت الوكالة أنه "بالإضافة إلى ذلك، هاجم الروس الأراضي الأوكرانية من الاتجاه الشمالي بأربع طائرات بدون طيار مجهولة الهوية (يفترض أنها طائرات بدون طيار) حيث تم تدميرها جميعا داخل منطقة عمليات القيادة الجوية المركزية".