أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 803 شاحنة و 560 سيارة ، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 429 شاحنة و 544 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 374 شاحنة و 16 سيارة .
استقبل ميناء سفاجا اليوم العبارة القاهرة بينما يستعد لمغادرة ثلاث سفن وهي وادي الكرنك ، القاهرة و Abu yassser فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الحرية 2 ، امل وبوسيدون اكسبريس وغادر اربع سفن وهي الحرية ، امل ، بوسيدون اكسبريس و القاهرة ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و 215 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة ، كما غادر ميناء السويس امس السفينة تراست .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3550 راكب بموانيها .
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تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 803 شاحنة و 560 سيارة ، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 429 شاحنة و 544 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 374 شاحنة و 16 سيارة .
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 803 شاحنة و 560 سيارة ، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 429 شاحنة و 544 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 374 شاحنة و 16 سيارة .