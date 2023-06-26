ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الاثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات، اليوم الاثنين، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.77 % ليصل إلى 17,421.5 نقطة.

كما ارتفع مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 0.29 % ليصل إلى مستوى 3,503.34 نقطة، وكذلك مؤشر " EWI-EGX100" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 5,187.14 نقطة.

وصعد أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 0.27 %، ليصل إلى مستوى 3,233.97 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 capped بنسبة 0.62 % ليصل إلى مستوى 21,183.58 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.85 %، وصولا الي 7,297.16 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.27%، وصولا الي مستوى 2,912.93 نقطة.