رئيس الزمالك يعقد جلسة مع اللاعبين قبل لقاء المحلة

عقد مرتضى منصور رئيس الزمالك، جلسة مع اللاعبين منذ ساعات قليلة وذلك لتحفيزهم قبل مواجهة غزل المحلة .

وقال منصور للاعبين، أنهم تحملوا ظروف النادي الصعبة في الأشهر الماضية في ظل تأخر صرف المستحقات نظرا للحجز على أرصدة النادي .

ووعد منصور اللاعبين بحل أزمات مستحقات اللاعبين المتأخرة وحصولهم على كامل عقودهم لهذا الموسم قبل نهايته .

ويختتم فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم الإثنين تدريباته على ملعب النادي الأبيض في ميت عقبة وذلك استعدادا للقاء غزل المحلة .

ومن المقرر أن يدخل الفريق الأبيض في معسكر مغلق عقب المران الختامي وذلك بقائمة اللاعبين التى ستخوض المباراة .

ويستعد الزمالك للقاء غزل المحلة المقرر له غدا الثلاثاء في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

يدخل الزمالك لقاء غزل المحلة، في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز وذلك برصيد 53 نقطة من خوض 30 مباراة، حيث فاز الفريق في 15 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 7 مباريات.

كان الزمالك قد توج بدرع الدوري في الموسمين الماضيين وذلك مع المدربين الفرنسي كارتيرون والبرتغالي فيريرا.