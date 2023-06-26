بالفيديو.. الأرصاد: طقس حار نهارًا وأجواء مستقرة خلال إجازة عيد الأضحى

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استقرار في حالة الطقس على أغلب المحافظات، ولكن هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارًا، مقارنة بالأسبوع الماضي حيث إن متوسط درجات الحرارة للعظمى على القاهرة الكبرى ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية، وتعتبر المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة بالجو، ما يزيد إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، والشعور بأنها أعلى من القيم المتوقعة بنحو درجتين إلى ثلاثة، موضحة أن طقس اليوم حارًا على أغلب المناطق الشمالية والوجه البحري، والقاهرة الكبرى وشديدة الحرارة في المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد نهارا.

وتابعت، أنه مع دخول الليل ولا سيما الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، إذ إن الأجواء ستكون معتدلة تماما في أغلب محافظات الجمهورية، موضحة أن هناك نشاط نسبي للرياح غير مثير للرمال والأتربة، إلى جانب تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على أغلب الطرقات الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية، ولكن سرعان ما تتلاشى فور سطوع أشعة الشمس.

وأكدت، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العظمى على القاهرة الكبرى ستتراوح من 34 إلى 35 درجة مئوية خلال فترة النهار خلال فترة إجازة العيد، موضحة أن المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط تكون الرطوبة فيها أعلى من المناطق الطبيعية، والبحرين مهيئان لكافة الأنشطة البحرية.