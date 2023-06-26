بالمجان.. فتح مجازر دمياط الحكومية أمام الأضاحي.. وتشديد عقوبة الذبح في الشوارع

قال الدكتور إيهاب شكري، مدير عام مديرية الطب البيطري بدمياط، إنه سيتم فتح المجازر الحكومية بالمحافظة طوال ايام عيد الاضحي لذبح الاضاحي بالمجان، مناشدا اصحاب الاضاحى عدم الذبح ف الطرق ورمى المخلفات بالشوارع حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية .

واضاف شكري في تصريحات له ، أنه سيتم شن حملات مكبرة للمرور على محال الجزارة وبيع اللحوم للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.

ومن جانبه قال طارق ابو النجا مدير ادارة المجازر في محافظة دمياط ، أنه تم التجهيز والانتهاء من استعدادات مجازر محافظة دمياط لاستقبال الاضاحي وان هناك تعاون تام لفتح كافة المجازر الحكومية بالمحافظة خلال عيد الاضحى بحيث يتم تلافي الذبح في شوارع المحافظة حفاظا على الأهالي .

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية التموين والتجارة الداخلية تضمن نتائج الحملات التى نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على مدار ثلاثة أيام متتالية استكمالاً للجهود المبذولة لمتابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة وكذلك مطابقتها للمواصفات الجودة، وذلك فى إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، حيث أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن رفع درجة التأهب بكافة الاجهزة للاستعداد لعيد الأضحى المبارك وتكثيف الحملات لمتابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع او التلاعب بتلك المنظومة، وكذلك الاطمئنان على جودة السلع المعروضة ، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات متتالية لمتابعة تلك المنظومة استهدفت مناطق مختلفة بالمحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير ١٢٢ محضرا للمخالفين، وذلك بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن أسعار السلع و الغاز وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة و رصد حالات غش تجارى وضرب وهمى .

فيما وتستمر تلك الجهود لمتابعة تلك المنظومة بكافة المناطق بالمحافظة، هذا إلى جانب المرور المستمر على محال بيع اللحوم والجزارة للتأكد من صلاحية وسلامة اللحوم المعروضة ،وذلك بالتنسيق مع مديريتى الصحة والطب البيطري ، كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية لمتابعة الموقف بشكل دورى.