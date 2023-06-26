اليوم.. طقس حار نهارا معتدل ليلا على القاهرة والعظمى 34 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

ويشهد الاثنين شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،34 للعظمى 23 درجة،وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمي والصغري 22 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 39 للعظمى والصغرى 28،وعلى شمال 37 والصغري 23 ، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 27 درجة .