أمين عام أوابك يبحث تعزيز التعاون المشترك بمجال الطاقة مع الجزائر

وصل الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) جمال عيسى اللوغاني، مساء الأحد، إلى الجزائر في زيارة تستمر حتى بعد غد الثلاثاء.

وذكرت وزارة الطاقة الجزائرية - في بيان - أن الزيارة تهدف إلى تعزيز وتوطيد علاقات التعاون بين الجزائر ومنظمة (أوابك) في مجال المحروقات والطاقة بصفة عامة.

وأشارت إلى أن الأمين العام لأوابك سيلتقي مع وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، حيث سيتم التوقيع على اتفاقية بين منظمة (أوابك) والمعهد الجزائري للبترول (IAP) في مجال التأهيل والتدريب.. كما سيقوم الجانبان بتكريم الباحثين الجزائريين الفائزين بجائزة (أوابك) لسنة 2020، تقديرا للمجهودات المبذولة فيما يخص البحث العلمي في مجال الطاقة.