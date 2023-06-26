غرائب عادات «الغجر»| سر علاقتهم بأول جريمة قتل في التاريخ؟!.. حكاية وصولهم لمصر وانتشارهم في جميع الدول.. وقصة أغرب سوق لـ«بيع العرائس» في بلغاريا

ربما سمعت من قبل عن «الغجر أو النور أو الهنجرانية، والتتر، والمساليب» أو بحسب ما يطلقون عليهم في بلدك، وقد يجول في ذهنك تساؤلات عدة عنهم وعن أصولهم.

وفي هذا التقرير عبر «البوابة نيوز» سنتعرف أكثر على الشعب الغجري الذي يُعد من بين أكثر الشعوب انتشارًا حول العالم وأكثرها غرابة من حيث العادات والتقاليد الخاصة بهم.

أصل الغجر

يُقال أن الغجر في الأصل هم مليشيات ذات أصول هندية أرمنية كانت موجودة قبل عدة قورن في مقاطعات البنجاب الهندية، وعن أصلهم يقال أنهم جاءوا من مناطق متنوعة في وسط وغرب آسيا قبل أن ينتقلوا إلى إيران وأرمينيا ومن ثم إلى البلقان والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والغجر هم أكثر شعب انتشارًا على الأرض في جماعات لا أصل لهم سوى عاداتهم وتقاليدهم التي تجمعهم وهم ليسوا أقلية، أو طائفة، ولا أتباع ديانة، بل هم شعب يقال إن هجرتهم الأولى انطلقت من الهند، ثم انشطروا إلى جماعات، اتخذوا من الترحال مصيرًا لهم، وانتشروا فى كل بقاع الأرض، مؤمنين أن كل الأرض هى وطنهم، ويعتبر أحمد فارس الشدياق المتوفى 1887 هو أول من أشار فى كتابه “سر الليالى” إلى الغجر.

شتت الغجر في جميع أنحاء العالم تقريبًا وليس لهم لغة محددة بل يتحدثون بحسب لغة البلد التي يتواجدون فيها ما عدا بلغاريا وصربيا، حيث يتحدثون اللغتين الرومانية والبلغارية الغجرية.

مسميات الغجر في دول العالم

يوجد الغجر في العالم العربي باسم النور في بلاد الشام وفلسطين، ويعرفون باسم الحلب في شمال أفريقيا والسودان، كما يعرفون بعدة أسماء في بعض الدول التي تشهد انتشارًا واسعًا لهم مثل إيران وأفغانستان ودول شرق أوروبا مثل المجر والتشيك، ونادرًا ما يذكر اسم الغجر في وصفهم.

اضطهاد الغجر

لاقى الغجر اضطهادًا كبيرًا في أوروبا بشكل عام وألمانيا بثورة خاصة حيث قام هتلر في فترة النازية بإبادة أكثر من 15 ألف غجري من أصل 20 ألفًا.

يتواجد الغجر اليوم في الوطن العربي باسم الزط في العراق، والنور في الأردن وفلسطين ومصر، والحلب في ليبيا والسودان.

ديانات الغجر

يُعرف الغجر بنظامهم الصارم في الحياة اليومية، وليس للغجر ديانة محددة بل تتراوح دياناتهم بين المسيحية “الأغلبية” والإسلام وآخرون بلا دين ويمثلون 10% من الغجر في العالم.

غرائب العادات والمعتقدات لدى الغجر

- للغجر نظام محرمات متشدد جدًا يحرم على أبناء شعبهم الاختلاط بغيرهم من الشعب الغجري، كما يعتبر الجزء السفلي من الإنسان غير طاهر، ويحرم على الرجل الاقتراب من زوجته في فترة الحمل إلى أن تضع مولودها وهي معزولة في مكان بعيد من مكان تواجد زوجها.



- الترحال والتنقل وعربة الغجر تعد من المقدسات لديهم، عند موت الغجري تحرق عربته معه ولا يتم استخدامها مرة أخرى.

- وتسمى المرأة الغجرية «الكوديانة» التى تقوم بالعمل خارج البيت ويجلس الرجل لتربية الأبناء.

- ويكسب الغجر عيشهم من الغناء والرقص وهؤلاء يسمون الغوازى، وقراءة الطالع والأراجوز وألعاب السيرك مع حيواناتهم، كما برعوا فى الربابة والمزمار وأكثرهم شهرة كان الريس "متقال"، وابن عمه شمندى، والفنانة خضرة محمد خضر، كما تنحدر منهم عائلة الحلو.

- والغجر لا يتزوجون من خارجهم ويسمى العريس الغريب "الإفرنجى"، ويقاس ثراء الغجرى بعدد زوجاته وعدد قروده، ويرتفع مهر الفتاة الغجرية إلى مائة ألف جنيه لقدرتها على كسب المال بالسرقة والرقص وفتح المندل، ولذلك تقام احتفالات كبرى عند ولادة الأنثى، وتصبغ الغجرية شعرها باللون الأصفر لاعتباره من علامات الجمال، ويعتبرون كلمة الغجرى إهانة، ويحكم الغجر "مجلس المغاربة" وهو يحكم فى المنازعات ويتكون من كبير الغجر ويعاونه ثلاثة رجال.

أين يعيش الغجر؟



ينقسم الغجر إلى مجموعات، أهمها الرّوما والكالو ودومر، وكل مجموعة بدورها تنقسم إلى مجموعات أصغر، ويقدّر العدد الكلي للغجر بحوالى 10 ملايين شخص، وغجر الدومر تعدادهم الكلي 2،563،000، يعيش معظمهم فى سوريا والأردن ولبنان وفلسطين ومصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والعراق وإيران والهند وتركيا وأفغانستان القوقاز وروسيا وجورجيا وأذربيجان وأرمينيا.





مهن الغجر المتوارثة

كان الغجر يمتهنون التقاط الطعام والصيد إضافة إلى خبرتهم فى الحيوانات والمعرفة التقليدية بطب الأعشاب. كما يشتهر الغجر فى الدول الأوروبية بأعمال السرقة والاحتيال والتى غالبا ما تتسبب باضطهادهم من قبل الشعوب الأخرى.

موسيقى الغجر

عرف عن الغجر إتقان الرقص والموسيقى، ويشتهرون بتقديم الموسيقى فى المنتزهات وفى ألعاب السيرك، كما يملك الغجر إرث فنى متأثر بموسيقى الشعوب التى جاوروها، وفى ذات الوقت يحمل صبغتهم الخاصة. فساهم غجر أوروبا فى ولادة موسيقى ورقصة الفلامنكو، وفى الدول العربية وشمال أفريقيا عمل الغجر على الاستسقاء من الموسيقى البدوية وطوروها وساعدوا فى المحافظة عليها.

علاقة الغجر بأول جريمة قتل في التاريخ؟

تقول التوراة إن الغجر جاءوا من نسل قابيل ابن آدم عليه السلام واعتبرتهم الفئة الملعونة بعد قتل قابيل لأخيه هابيل لأن آدم دعا علي قابيل وذريته بالتشتت في الأرض.

تخصيص يوم عالمي للغجر

يحتفل "الغجر" فى العالم اليوم 8 أبريل باليوم العالمى للغجر، اليوم الذى أقرَّته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى يوما عالميا لبحث مطالب الغجر وحمايتهم كأقليات متفرقة في 15 دولة في العالم، وقد تم اختيار هذا اليوم بناءً على اقتراح من المنظمة الدولية "اتحاد رومانو للغجر" هذه المنظمة التى تكونت بعد انعقاد أول مؤتمر دولى للغجرفى الفترة من 7 الى 12 ابريل عام 1971 بمدينة تشيلسفيد قرب لندن.

وقد حدثت ردود فعل عالمية بعد تخصيص الأمم المتحدة يوما عالميا لبحث مشاكل الغجر منها أن طالب البابا يوحنا بولس الثاني أتباعه معاملة الغجر بالرحمة والاحترام، وفى عام 2004 تناولت وزارة الخارجية الأمريكية انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة التي يواجهها الغجر وطلب من الحكومات الأوروبية التعايش مع الغجر في تسامح.

تمييز وتهميش

يواجه الغجر التمييز بشكل عام في شتى أنحاء العالم المتحضر والمتخلف على حد سواء، ففي أوروبا ومعظم الدول يعانون من الحرمان الاقتصادي والتهميش الاجتماعي، وفي دول عديدة يتعرَّضون للأذى على يد الشرطة، والأغلبية العظمى منهم عاطلون عن العمل، ويدفع الفقر الناجم عن ذلك بعض الغجر إلى أحضان الجريمة لاسيما السرقة، ويستغل السياسيون ووسائل الإعلام ذلك لإثارة المزيد من التحيُّز ضدهم.

وتُشكل النساء والأطفال عددًا مفرطًا من الضحايا، وهناك افتراض واسع بأن الشبان الغجر يجنحون فطريًا إلى الجريمة، وغالبًا ما تجد النساء الغجريات أنفسهن وسط المداهمات العنيفة والعقابية التي تقوم بها الشرطة لطائفة الغجر، ويصل التمييز إلى أقصى مداه في دول أوروبا الوسطى والجنوبية والشرقية؛ حيث ظهرت الكراهية العلنية، وأعمال العنف العنصرية ضدهم في الأعوام الأخيرة.

سوق لـ«بيع العرائس» في بلغاريا

من غرائب عادات الزواج لدى الغجر المتواجدين في دولة بلغاريا هو أنه يُقام سوق لديهم من أغرب الأسواق في العالم حيث تذهب الفتيات بصحبة عائلاتهن لسوق بيع العرائس وتستعرض الفتيات الراغبات بالزواج في «قبيلة كالايدزي»، والتي تتواجد في قلب جنوب بلغاريا، ويجتمع في السوق ما يقرب من 18 ألف شخص تقريبًا من أفراد القبيلة التي تعود أصولها إلى "روما"، وتعرض الفتيات بعد تزيينهن في سوق بوسط بلغاريا، بحسب موقع "vice" المتخصص في إنتاج الأفلام الوثائقية.

- إجبار الفتيات على ترك التعليم

واشتُهر مجتمع كالايدزهي القبلي، بشراسته في الدفاع عن موروثاته الثقافية، ولا زال يجبر الفتيات الصغيرات على ترك الدراسة بمجرد سن البلوغ، وعمل مجموعات من العذراوات يقفن في الساحات ويرتدين أفخر الثياب، ويدهن وجوههن بزيوت الشعر، ليقفن دقائق عرض يتعارفن على الشباب المحتملين للزواج، وهي الطريقة الأساسية لتعارف الشباب قبل بدء مفاوضات المهر.

وأشار الفيلم الوثائقي "عرائس صغيرات للبيع"، أن بعض الفتيات حصلن على درجة من التعليم والتحرر لكنهن في النهاية يرغبن في الحصول على زواج مثالي، ويجب أن تكون الفتاة عذراء، حتى لا تتهم بالبغاء والفسق، ويفوز بالزواج الرجل الغني، حتى وإن فضلت الفتاة آخرًا أقل في المستوى المادي.

- معايير الزواج

واعتبر المجتمع القبلي أن لون العينين من أهم معايير الزواج، وتزيد من الطلب على الفتاة وتجعل مهرها أغلى، لكن الهدف من السوق أنه ساحة للتعارف وليس تجاريًا لعرض الفتاة كسلعة تباع وتشتري، وفي نفس الوقت رصد الفيلم حالات من إجبار الفتيات على الزواج.

تتجمع العائلات البدوية القديمة بين فصل الربيع والصيف، ويقوم الشباب والشابات الراغبون بالزواج بالرقص معًا لتحدي الطقوس الدينية القديمة جدا التي تمنع تخالط الجنسية لكون المجتمع البلغاري مجتمع محافظ.

وترتدي العرائس أحسن ما لديهن من لباس وزينة ومجوهرات والكثير من الماكياج للفت الأنظار وجذب الشباب من أجل الرقص واختيار العريس المناسب.

ولازالت الأسر الغجرية تحافظ على هذه الطقوس التي تبلغ اكثر 18000 أسرة غجرية، والتي تعد مناسبة لبعض الأسر والعائلات الفقيرة التي ترغب أن يتزوج أبنائها أو بناتها من عائلات غنية لتحسين أوضاعهم المادية.

يرقص الشبان على موسيقى الغجرية القديمة المنبعثة من السيارات، وهي الفرصة الوحيدة لاختلاط الجنسين لكون أغلب الأسر الغجرية تنتمي للطائفة المسيحية الأرثوذكسية المحافظة.

إذا اختارت العرائس الشبان المناسبين للزواج تبدأ مفاوضات حول قيمة المهر مباشرة، وتبلغ قيمة التقريبية للمهر في هذا السوق مابين 2000 دولار و6000 دولار.

كما يجدر الإشارة أن أسعار هذا السوق قابلة للتفاوض والمزايدة كباقي الأسواق الأخرى العادية.

والفتيات الفاتنات تُعد أسعارهن غالية جدًا بالرغم من تفشي البطالة والفقر داخل قبيلة “كالايدزي” البلغارية.