بايدن وترودو يناقشان أحداث روسيا الأخيرة ويؤكدان "الدعم الثابت" لأوكرانيا

ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، في إطار التنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء في أعقاب أحداث روسيا الأخيرة، وأكدا دعمهما الثابت لأوكرانيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وجاء في بيان البيت الأبيض الأمريكي أن الرئيس بايدن بحث يوم الأحد، مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في إطار التنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء في أعقاب الأحداث الأخيرة في روسيا.

وأكد القادة دعمهم الثابت لأوكرانيا كما ناقشا الوضع في روسيا أيضا.

كما بحث الرئيس بايدن، يوم 24 يونيو الجاري، تطوّرات التمرّد المسلح الذي أعلنته قوات "فاجنر" مع قادة كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

وأفاد البيت الأبيض في بيان، بأن بايدن بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والمستشار الألماني أولاف شولتس، تطورات الأوضاع في روسيا، كما أكدوا مجددا استمرار دعمهم لأوكرانيا.