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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الأوكراني يناقش مع نظيره البولندي الأحداث الأخيرة في روسيا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أنه ناقش في محادثة هاتفية مع رئيس بولندا أندريه دودا الأحداث الأخيرة في روسيا والوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وكتب زيلينسكي قي قناته على "تيليجرام": "المحادثة الأخيرة يوم الأحد مع شركائنا كانت مع رئيس بولندا أندريه دودا، ناقشنا الأحداث الأخيرة في روسيا وكيف يمكن أن تؤثر على مسار الأعمال القتالية والوضع في المنطقة".

يشار إلى أن هذه المكالمة تعتبر ثالث محادثة دولية يجريها زيلينسكي يوم الأحد.

وقبل دودا، تحدّث مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ثم اتصل هاتفيًا بالرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي ناقش معه توسيع إمدادات الأسلحة بعيدة المدى، بالإضافة إلى قمة الناتو القادمة ومسار الأعمال القتالية.

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