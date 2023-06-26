السويد.. مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين في حادث بمدينة للملاهي بستوكهولم

لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرون، في حادث خروج عربة قطار أفعوانية عن سكتها بمدينة الملاهي في العاصمة السويدية ستوكهولم يوم الأحد، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلنت الشرطة السويدية وإدارة المتنزه، أن الحادث وقع الساعة 11.30 بالتوقيت المحلي، على أفعوانية تدعى "جيت لاين" كان على متنها 14 شخصا، جراء خروج إحدى العربات عن مسارها.

وأفاد رئيس شركة "جرونا لوند" يان إريكسون، خلال مؤتمر صحفي بمصرع شخص وإصابة 9 أشخاص بجروح بينهم أطفال، تم نقلهم جميعا إلى المستشفى.

وأضاف "هذا يوم حزين"، مشيرا إلى أن الحديقة الترفيهية التي افتتحت قبل 140 عاما، ستغلق لمدة سبعة أيام على الأقل.

وأشارت الشرطة إلى أن الإصابات نجمت عن سقوط الركاب من أعلى الأفعوانية، فيما أكدت مراسلة تلفزيونية صادف وجودها في المكان أن عربة قطار الأفعوانية سقطت من الأعلى وفيها عدد من الركاب.

وفتحت الشرطة تحقيقا في حيثيات الحادث.