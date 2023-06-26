سيف زاهر يفجر مفاجأة: «لاعب كبير في الزمالك حاول إقناع اللاعبين بالتمرد»

فجر الإعلامي سيف زاهر، مفاجأة بخصوص الأزمة التي شهدتها مران فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، صباح أمس، والتي أسفرت عن تأجيل المران للسادسة مساء، بعدما كان مقرر له في التاسعة صباح اليوم.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية، عبر برنامجه "أون تايم": "في لاعيب كبير في الزمالك حاول إقناع لاعبي الزمالك بعدم النزول للتدريبات إلا بعد الحصول على المستحقات المالية المتأخرة لدى النادي".

وتابع: "أخدت من الزمالك فلوس كتير أكثر ما أدتله.. عيب اللي حصل منك وبنسبة كبيرة إدارة الزمالك اتخذت قرار بعدم تواجده في الموسم الجديد".



وأضاف: "اقتراح اللاعب قوبل بالرفض من جانب عدد كبير من لاعبي الفريق، وأكدوا أنهم مع الزمالك".



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.



ويدخل الزمالك، مواجهة المحلة، في المركز الرابع، برصيد ٥٣ نقطة، بعد الفوز في ١٥ مباراة، والتعادل في ٨ آخرين، وتلقي ٧ هزائم، فيما يأتي زعيم الفلاحين في المركز الرابع عشر، برصيد ٣٢ نقطة، ويأمل البقاء في الدوري بعد اقترابه من فرق مؤخرة الدوري.