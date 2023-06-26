التحريات تكشف لغز العثور على جثة «متعفنة» في شقة بالهرم

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة في العثور على جثة سيدة في حالة تعفن داخل شقتها بالهرم، وبسؤال شهود العيان المحيطين بمسرح الواقعة، بالتزامن مع مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة.

كانت مباحث قطاع الغرب تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بإبلاغ الأهالي عن انبعاث رائحة كريهة بدائرة قسم الهرم

وعلى الفور انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ بقيادة العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث فرقة الهرم وعُثر على جثة سيدة تدعى "نجوى.ع." ترتدي ملابسها ولا توجد بها إصابات ظاهرية.

نقلت الجثة إلى ثلاجة مستشفى الهرم تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.