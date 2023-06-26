السقف احترق.. الأدلة الجنائية تعاين موقع حريق منزل بالبدرشين

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب أعلى منزل بقرية العزيزية التابعة لمركز البدرشين، وفحص الآثار المادية للحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه.

بوص وخشب

وتبين بالفحص الذي أجراه خبراء الأدلة الجنائية، أن الحريق نشب في كمية من البوص والأخشاب أعلى المنزل، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران ومنعوا امتدادها إلى المنازل المجاورة.

كان مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من منزل بقرية العزيزية.

وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بالتنسيق مع مأمور مركز البدرشين وقطاع الجنوب، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.