مرتضى منصور يعلن رحيل «سيف جعفر» بتوصية «أسوريو»

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، غلق ملف تواجد سيف فاروق جعفر في الزمالك، بعد طلب اللاعب الحصول على 12 مليون جنيه في الموسم، مقابل الاستمرار مع الفريق وإعادة العقود التي وقع عليها في وقت سابق.

وقال مرتضى منصور عبر فيديو على قناته الرسمية على "يوتيوب": "سيف جعفر حصل على العقود في نهاية الجلسة، بحجة أن والدته ستطلع عليها، وفوجئنا أن اللاعب يطلب الحصول على 12 مليون جنيه في الموسم، هذا سيدمر غرفة الملابس".

وتابع: "سيف جعفر ليس أفضل من طارق حامد، أو محمد أبو جبل".

وأضاف: "خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، طلب في جلسة منفردة معي، رحيل يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر، الزمالك لا يرغب في استمرار سيف جعفر، وتقدمنا ببلاغ ضده لإعادة العقود".