بلينكن: تمرد "فاجنر" يكشف عن وجود تصدعات حقيقية بسلطة بوتين

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن تمرد قائد " فاجنر" يفجيني بريجوجين الذي تم إحباطه يكشف وجود تصدّعات حقيقية على مستوى سلطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "العربية" .

يذكر أن في ليلة 24 يونيو، في روستوف، استولت مجموعة "فاجنر" العسكرية بقيادة يفجيني بريجوجين على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية بعد تصريحات يفجيني بريجوجين حول شن القوات الروسية هجمات صاروخية وبالقنابل على معسكرات "فاجنر".

وفي وقت سابق، أفادت الخدمة الصحفية لرئيس بيلاروس، بأن ألكسندر لوكاشينكو أجرى محادثات مع بريجوجين، الذي وافق على اقتراحه بوقف تحركات "فاجنر" في روسيا واتخاذ المزيد من الخطوات لوقف التصعيد.