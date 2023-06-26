ads
الإثنين 26 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بلينكن: تمرد "فاجنر" يكشف عن وجود تصدعات حقيقية بسلطة بوتين

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن تمرد قائد " فاجنر" يفجيني بريجوجين الذي تم إحباطه يكشف وجود تصدّعات حقيقية على مستوى سلطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "العربية" .

يذكر أن في ليلة 24 يونيو، في روستوف، استولت مجموعة "فاجنر" العسكرية بقيادة يفجيني بريجوجين على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية بعد تصريحات يفجيني بريجوجين حول شن القوات الروسية هجمات صاروخية وبالقنابل على معسكرات "فاجنر".

وفي وقت سابق، أفادت الخدمة الصحفية لرئيس بيلاروس، بأن ألكسندر لوكاشينكو أجرى محادثات مع بريجوجين، الذي وافق على اقتراحه بوقف تحركات "فاجنر" في روسيا واتخاذ المزيد من الخطوات لوقف التصعيد.

أنطوني بلينكين روس واشنطن موسكو يفيجني بريجوجين تمرد فاجنر بوتين وزير الخارجية الامريكي