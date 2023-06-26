اليوم.. «الشعر ديوان العرب» ندوة بمركز الهناجر للفنون

يعقد قطاع شئون الإنتاج الثقافي، ندوة بعنوان "الشعر ديوان العرب"، في السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين، بقاعة د. هدى وصفي بمركز الهناجر للفنون في ساحة دار الأوبرا المصرية، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

يتحدث في الندوة كل من: الدكتور السيد سيد إبراهيم، عميد كلية الآداب بجامعة بني سويف، والدكتور محمد عليوة، أستاذ الأدب بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، والدكتور طارق منصور، أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة عين شمس، ورئيس نادي ثقافة مصر الجديدة، والشاعر عبد الله حسن، والإذاعي والشاعر السيد حسن، والشاعر ناصر دويدار، والشاعر هشام الدشناوي، والشاعرة الشابة سماء دسوقي، وتدير اللقاء الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد، مدير ومؤسس ملتقى الهناجر الثقافي.

كما تتخلل الندوة فقرة فنية تقدمها فرقة "أنغامنا الحلوة" بقيادة المايسترو شريف عباس، والتي تقدم مجموعة متنوعة من أغاني زمن الفن الجميل.