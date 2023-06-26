الخارجية الصينية: بكين تدعم روسيا في حماية استقرار الدولة

أكدت بكين دعمها لروسيا في الحفاظ على استقرار الدولة وتحقيق الازدهار، وذلك في تعليق للخارجية الصينية على الأحداث التي شهدتها البلاد على خلفية تمرد مجموعة "فاجنر" المسلح، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال موقع الخارجية الصينية في بيان: "هذا شأن داخلي لروسيا بصفتها جارًا صديقًا وشريكًا للتعاون الاستراتيجي الشامل في العصر الجديد، تدعم الصين روسيا الاتحادية في حماية استقرار الدولة، وكذلك في تنمية البلاد وازدهارها".

وكان نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو شو أكد، يوم الأحد، على ضرورة الحفاظ على علاقات مستقرة بين روسيا والصين، والعمل بشكل مشترك لحماية مصالح البلدين في ظل الظروف الدولية الصعبة.

وأضاف ما تشاو شو خلال لقاء جمعه مع نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو في بكين: "في ظل الأوضاع الدولية الصعبة المعقدة، من الضروري تنفيذ الاتفاق الهام الذي توصل إليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج، وأن نتواصل بانتظام ونعمل على ضمان علاقات مستقرة وطويلة الأمد بين البلدين، بالإضافة إلى حماية مصالحنا المشتركة".