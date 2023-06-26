زيلينسكي يبحث مع بايدن توسيع التعاون في إمدادات الأسلحة بعيدة المدى

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي دعم أوكرانيا والهجوم المضاد والأحداث الأخيرة في روسيا وأكد بايدن الدعم الثابت لكييف، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وجاء في بيان البيت الأبيض أن الرئيس بايدن بحث مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي دعم أوكرانيا. كما ناقش الرئيسان الهجوم المضاد لأوكرانيا.

وأكد بايدن من جديد الدعم الأمريكي الثابت، بما في ذلك من خلال استمرار المساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية.

بدوره، كتب زيلينسكي في قناته على "تلجرام" أنه أجرى محادثة إيجابية وملهمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وناقش مسار الأعمال القتالية، وتوسيع التعاون في مسألة التعاون الدفاعي وإمدادات الأسلحة بعيدة المدى.

وذكر أنهما قاما بتنسيق المواقف عشية قمة فيلنيوس للناتو المقررة يومي 11 و12 يوليو المقبل، وناقشا مواصلة العمل بشأن تنفيذ "صيغة السلام" الأوكرانية والاستعدادات لـ "قمة السلام".