الأمم المتحدة تدعو لتجنب المزيد من التوتر بعد تمرد "فاجنر" في روسيا

قالت الخدمة الصحفية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه تابع بقلق الوضع حول محاولة التمرد في روسيا، ويحث الأطراف المعنية على عدم السماح بمزيد من التوتر، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وذكرت الخدمة أن "الأمين العام تابع بقلق التطورات في روسيا الاتحادية، وهو على علم بآخر التقارير حول إجراءات تخفيف التوتر. ويدعو جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة التصرف بمسؤولية لتجنب المزيد من التوتر".

وفي ليلة 24 يونيو، في روستوف على نهر الدون، استولت مجموعة "فاغنر" العسكرية على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية. وحدث هذا على خلفية تصريحات يفغيني بريجوجين حول مزاعم شن القوات الروسية هجمات صاروخية وبالقنابل على معسكرات الشركة العسكرية الخاصة تم دحض هذه الادعاءات من قبل كل من وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفيدرالي.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصرفات "فاغنر" بأنها مغامرة إجرامية، وفُتحت قضية جنائية ضد بريجوجين بتهمة تنظيم تمرد مسلح.