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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مقتل 3 من عناصر ينتمون لداعش بعد اشتباك مسلح في محافظة كركوك بالعراق

القوات العراقية
القوات العراقية
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أعلنت قيادة العمليات المشتركة فى العراق مقتل 3 عناصر ينتمون لداعش بعد اشتباك مسلح فى محافظة كركوك.

وقالت القيادة - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز يوم الأحد - إنه "حسب توجيهات قيادة العمليات المشتركة فى تكثيف الجهد الاستخباري الدقيق وجمع المعلومات عن تواجد العناصر الإرهابية، فقد تمكنت خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة من رصد 3 عناصر من عصابات داعش الإرهابية فى منطقة تركلان بمحافظة كركوك".

وأضافت أنه على أثر هذه المعلومات توجهت قوة من الجيش ضمن قيادة عمليات كركوك الى المكان واشتبكت مع هذه العناصر وتمكنت من محاصرتهم وقتلهم وتفجير الأحزمة الناسفة التى كانوا يرتدونها، مما أدى الى مقتل مقاتل وإصابة ضابط.

قيادة العمليات المشتركة فى العراق اشتباك مسلح داعش