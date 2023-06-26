تعرف على إنجازات «التضامن الاجتماعي» خلال 9 سنوات في عهد الرئيس السيسي

تنشر «البوابة نيوز»، إنجازات وزارة التضامن الاجتماعي خلال 9 سنوات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي:

الضمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي

تم توفير دعم نقدي لإجمالي 5،2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 20 مليون فرد تقريبا، ما بين 60% مستفيدين من "تكافل"، 40% مستفيدين من "كرامة" بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

تم تقديم مساعدات نقدية وعينية لإجمالي عدد 3 مليون مستفيد بإجمالي تكلفة بلغت 56،660 مليار جنيه.

بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم تأثيثها 24،763 وحدة سكنية بالمناطق المطورة بإجمالي تكلفة 760،193،551 جنيه مصري، في مناطق (أهالينا – روضة السيدة زينب – الاسمرات 3 – المحروسة 1،2 – مدينة الغردقة – معًا – حدائق اكتوبر – جزيرة الوراق – مساكن السكة الحديد - قرية الديسمي - أرض الخيال - زهور ١٥ مايو)، كما تستهدف الوزارة خلال عام 2023 فرش وتأثيث عدد 11،581 وحده سكنية بإجمالى تكلفة تقديرية للمشروعات 984،385،000 جنية مصرى، في مناطق (أرض الإنتاج الحربي - مدينة العبور الجديده -أهالينا 3 - السكن البديل لجزيرة الوراق).

بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى من برنامج "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري بإجمالي 186،525 أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريبًا، وشملت الخدمات المقدمة إلى الأسر 8،4 ألف وصلة مياه شرب، 58،685 وصلة صرف صحي، و11،519 تركيب سقف، و10،357 منزل تم رفع كفاءته.

بلغ عدد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر 614673 مستفيد بإجمالي رأس مال 3،2 مليار جنيه مصري، علما أن جميع قروض المشروعات ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% إلى 9% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء.

دعم العمالة غير المنتظمة

تقوم الوزارة بتقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة من خلال عدد من المبادرات وذلك على النحو الآتي:

مبادرة بر أمان لرعاية صغار الصيادين:

تم توفير إعانات ومساعدات لإجمالي عدد ٤٢ ألف من صغار الصيادين والصائدات من خلال تحديث مراكب الصيد، وتوفير شباك صيد وبدل صيد بإجمالي تكلفة 52 مليون جنيه، تم صرف تعويضات لعدد 2450 صياد و948 صاحب مركب من العاملين في بحيرة السد العالي بمحافظة أسوان وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم عن فترة توقف الصيد بقيمة 5،9 مليون جنيه، تم إحلال وتجديد عدد 680 مركب صيد لصغار الصيادين ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "بر أمان" بتكلفة 2،2 مليون جنيه " تتحمل الوزارة نسبة 50% من تكلفة إحلال المركب في حين يتحمل الصياد 50٪ الأخرى، تم تقديم مساعدة شهرية طارئة لعدد 665 من صيادي شمال سيناء منذ عام 2018 لمدة ٤ سنوات بتكلفة 32 مليون جنيه لمساعدتهم في مواجهة تكاليف المعيشة، وكذا تسهيل تجديد تراخيص الصيد من خلال سداد الاشتراكات التأمينية خلال فترات التوقف عن الصيد.

مبادرة تتلف في حرير:

تم توزيع عدد ٥٠٠ نول وخامات التشغيل لعدد ٥٠٠ أسرة بإجمالي عدد ٢٠٠٠ مستفيد، وتقديم دعم فني لتطوير التصميمات المستخدمة في صناعة السجاد اليدوي( بالمرحلة الأولى).

مبادرة أصلها مصري:

مستهدف تدريب عدد٢٠٠٠ عامل في مجال تصفيف الشعر والتجميل في ١٦ محافظة ( بالمرحلة الأولى).

مبادرة طريقك أمان لعمال التوصيل:

توزيع مستلزمات حماية شخصية لعدد 21 ألف عامل في شركتي مرسول وطلبات مصر كمرحلة أولي، وشركة اند دريف بتكلفة 7.5 مليون جنيه.

تم توزيع عدد 8000 خوذة لحماية الرأس على العاملين بالقطاع بالخاص المرحلة الأولى من المبادرة.

مبادرة التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة:

تستهدف المبادرة توفير فرص عمل لإجمالي٣٠ ألف مستفيد في عدد ١٦ محافظة الاكثر عدداٌ في العمالة غير المنتظمة بقطاعات التشييد والبناء، الصيد، الزراعة، إدارة المخلفات، الحرف اليدوية والمهنية، وغيرهم، ويتم التنفيذ مع الجمعيات الاهلية والجهات الحكومية والقطاع الخاص بميزانية تقدر بـ٥٧٠ مليون جنيه.

مشروع التدريب المهني "برنامج طفرة".

تم تدريب عدد 3141 عامل وعاملة في ٨ محافظات ( أسوان- سوهاج – أسيوط- المنيا- الفيوم- المنوفية- كفر الشيخ- البحيرة) في مجالات ( معاون تمريض- مديرة منزل- مصنع غذائي- والتفصيل والخياطة ) كمرحلة أولي.

التأمينات والمعاشات

تم رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 400 جنيه فى 1/1/2014 ليصبح 1،700 جنيه في 1/1/2023، كما تم رفع الحد الأقصى للأجر التأمينى من 1،590 جنيه ليصبح 10،900 جنيه عن ذات الفترة.

تم زيادة قيمة المعاشات المنصرفة سنويًا من 86،5 مليار جنيه في 30/6/2014 ليصبح 294،3 مليار جنيه في 30/6/2022، كما تم زيادة عدد أصحاب المعاشات والمستحقين من 8،7 مليون ليصبح 10،7 مليون عن ذات الفترة.

بلغت نسبة الزيادة السنوية في المعاشات من 10 % في 1/7/2014 لتصبح 15 % في 1/4/2023، كما بلغت تكلفة زيادة المعاشات السنوية من 8 مليار جنيه في لتصبح 55 مليار جنيه عن ذات الفترة.

تكافؤ الفرص التعليمية

5 مليون طالب من غير القادرين تم إعفاؤهم من المصروفات الدراسية سواء من برنامج "تكافل" أو من برنامج "تكافؤ الفرص التعليمية".

تعويض المتضررين من الأزمات والكوارث

قامت الوزارة بتجميع وتكامل الموارد المالية من الموازنة الحكومية ومن المجتمع المدني لتقديم الدعم النقدي والغذائي والعلاجي للأسر المتضررة من فيروس كوفيد-19 لتصل إلى حوالي 21 مليون فرد بقيمة 5،4 مليار جنيه مصري، وذلك على مدار عامين بدءً من مارس 2020 وحتى يونيو 2022.

قامت الوزارة بتمويل مساعدات لإجمالي 228،715 أسرة من الأسر المتضررة من أزمات وكوارث فردية وعامة بقيمة 942،226،476 مليون جنيه مصري، علمًا بأن الدولة رفعت قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الارهابية من 10 ألاف جنيه مصري إلى 100 ألف جنيه مصري، ثم تم زيادته مرة ثانية بقرار من السيد رئيس الجمهورية الى 200 ألف جنيه مصري في عام 2021.

ساهمت الوزارة وجمعية الهلال الأحمر المصري في إغاثة النكبات الإقليمية في الدول العربية والإفريقية والدولية التي عانت من أزمات وكوارث بمساعدات إغاثية اجتماعية تصل الى حوالي 290 مليون جنيه مصري.

مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل "2 كفاية"

تم تنفيذ عدد 9،3 مليون زيارة توعية أسرية بموضوعات تنظيم الأسرة منذ بدء مشروع "2 كفاية" والشراكة مع 108 جمعية أهلية في حملات التوعية وتقديم خدمات الصحة الإنجابية.

أكثر من 20 مليون مشاهد للحملات الاعلانية الخاصة بالمشروع تحت مسمى "تقسمها على خامسة ولا على اثنين". 425.000 سيدة يترددن على عيادات 2 كفاية التابعة للجمعيات الأهلية للحصول على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. 325.000 سيدة استخدمت وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 77% من عدد السيدات المترددات على عيادات 2 كفاية.

تنفيذ عدد 4374 ندوة توعوية بحضور عدد 500 ألف رجل وسيدة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تنظيم الأسرة ( الصحية، المجتمعية، الدينية ).

56 ألف مستفيد من السيدات والأطفال اللاتى حصلن على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأطفال بعدد 5 محافظات ( بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – الدقهلية ) بحملة بالوعى مصر بتتغير للأفضل.

تنفيذ عدد 703،000 مكالمة تليفونية للتوعية بجائحة كورونا وكذلك المتابعة أثناء تفشى جائحة كورونا.

تم رفع وبناء قدرات عدد 2000 مثقفة مجتمعية، 130 كادر طبى، 300 كادر مالى على البرامج المتخصصة والمتقدمة بمجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

برنامج مودة

تخطى عدد المترددين على منصة "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية 4،6 مليون من جميع المحافظات بنسبة مشاركة 71 % ذكور و29 % للإناث. وقد بلغ عدد المستفيدين من أعمال مودة الرقمية 25،3 مليون. 582،165 شاب وفتاة حصلوا على شهادة التدريب المعتمدة لبرنامج "مودة" لإعداد المقبلين على الزواج وذلك على مستوى محافظات الجمهورية.

25 مليون مشاهدة للحملة الإعلامية وحلقات التوعية على منصات التواصل الاجتماعي.

برنامج وعي للتنمية الثقافية والاجتماعية

تم زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات من 2،5 ألف رائدة إلى 15 ألف رائدة اجتماعية.

تنفيذ حملة زوجها قبل 18 يضيع حقوقها حول مخاطر وأضرار زواج الأطفال قبل السن القانوني 18 سنة بإجمالي عدد 30 مليون مستفيد.

تنفيذ حملة 16 يوم عنف ضد المرأة تشمل كافة الموضوعات التي تمس العنف ضد المرأة والطفل واشكال العنف الأسري بإجمالي عدد 11 مليون مستفيد.

تنفيذ المرحلة الأولى من حملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل بعدد 5 محافظات بإجمالي عدد 112،500 ألف أسرة مستفيدة والتي حصل على عدد 30 ألف مستفيد منها على مشروعات صغيرة وعدد 55 ألف مستفيدة من خدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية.

تنفيذ حملة نقدر نحول الإعاقة لطاقة للكشف المبكر عن الإعاقة في 8 محافظات بإجمالي عدد 12 ألف أسرة لديها أطفال من سن يوم إلى 3 سنوات.

تنفيذ عدد 160 لقاء جماهيري بإجمالي عدد مليون مستفيد، تنفيذ 400 ألف ندوة بإجمالي عدد 4 مليون مستفيد، وتنفيذ مليون زيارة منزلية.

تنفيذ حملة وعي لمناهضة الممارسات الضارة ( جريمة ختان الإناث، مناهضة زواج الأطفال، تعليم البنات، التربية الأسرية الإيجابية )استفاد منها عدد 875215 مستفيد.

برنامج التربية الأسرية الإيجابية

استحداث بحث تكوينية حول أساليب التربية الأسرية لدى أسر تكافل وكرامة .

إعداد دليل للتربية الأسرية الإيجابية.

تدريب مدربين لكل من ( 200 أستاذ جامعة بـ 20 محافظة، 2500 رائدة اجتماعية، 2250 من مديرى ومشرفى الحضانات)

ندوات وتوعية الأسرة ( 12000 طالب بالجامعات، 1،25 مليون جلسة توعوية للأسر تكافل وكرامة وقرى حياة كريمة، 500 ألف من أسر الأطفال بالحضانات )

برنامج الألف يوم الأولى من حياة الطفل

تم تمويل 71،000 سيدة حامل للمرة الأولى أو لديها طفل واحد لمدها بنقاط إضافية بمواد غذائية مُختارة لتحسين تغذية الأم والطفل والتوعية الصحية شهريا بإجمالي تكلفة 100،800 مليون جنيه مصري، حيث تبلغ تكلفة النقاط التي يتم إضافتها على بطاقة الدعم الغذائي 120 جنيه شهريًا، بشرط استخراج بطاقات متابعة صحية للمرأة والطفل وحضور دروس محو الأمية.

البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة

1067 حضانة طفولة مبكرة و28 مركزًا للأسرة والطفل تم بناءها وتطويرها يستفيد منها 73960 ألف من الأطفال تحت سن 4 سنوات بتكلفة 250 مليون جنيه مصري وتم تدريب 5600 ميسرة بالحضانات.

توعية عدد 20750 من أسر قرى حياة كريمة لتعزيز ممارسات النظافة ونمط الحياة الصحية وإجراءات مكافحة عدوى كوفيد وتوزيع حقائب على مستلزمات الوقاية الشخصية

الكشف الطبي على عدد 1000 من أطفال حضانات مركز كوم أمبو بأسوان وتوزيع العلاج والنظارات وإجراء العمليات اللازمة.

الكشف الطبى على عدد 650 من اطفال حضانات مركز الاقصر محافظة وتوزيع العلاج والنظارات وعمل العمليات

بنك ناصر الاجتماعي

99،8 مليار جنيه قيمة قروض للأنشطة الاجتماعية والاستثمارية ممولة من بنك ناصر الاجتماعي استفاد منها 21،7 مليون مواطن .

بلغت مصارف الزكاة والتبرعات 653 مليون جنيه تم توزيعها من خلال 3،400 لجنة زكاة تحت مظلة بنك ناصر الاجتماعي.

بلغ إجمالي المنصرف لتغطية نفقة المطلقات وأطفالهم 6،27 مليار جنيه مصري لتغطية أحكام نفقة المطلقات واطفالهم لإجمالي 315.286 سيدة من المطلقات والمهجورات، وذلك من خلال صندوق تأمين الأسرة تحت مظلة بنك ناصر الاجتماعي.

تم تمويل 24 ألف مشروع مستورة من خلال بنك ناصر الاجتماعى بإجمالي تكلفة بلغت 456 مليون جنيه مصري.

رعاية وتأهيل وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة

تم توفير دعم نقدي لإجمالي 1،214،373 مليون شخص من ذوي الإعاقة بإجمالي تكلفة 8.2 مليار جنيه مصري سنويًا.

تم استخراج عدد 1،17 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى استفادة عدد 1،9 مليون من الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال عدد 795 من الكيانات التأهيلية والرعائية.

يتم دعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية وذلك بتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات بتكلفة اجمالية وقدرها 3،4 مليون جنيه

يتم دعم الطلبة والطالبات المكفوفين بالجامعات الحكومية المصرية في عدد 18 محافظة وتوفير أجهزة لاب توب ناطقة باجمالى مبلغ 22 مليون جنيه.

رعاية كبار السن والأطفال اليتامى

المسنين:

بلغ عدد المستفيدين من 168 دار مسنين حوالي 4739 من المسنات والمسنين موزعين على 22 محافظة، كما بلغ عدد المستفيدين من 190 نادي مسنين إجمالي 39 ألف مسنة ومسن.

تم إعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، هذا بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%.

قامت الوزارة بتقديم مقترح لأول قانون بشأن "حقوق المسنين"، وتم مناقشته من قبل مجلس الوزراء وكل من مجلسي النواب والشيوخ، ومنتظر صدوره قريبًا في الدورة البرلمانية الحالية.

دعم الأيتام

يتم تقديم الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرامة لإجمالي عدد 27،624 يتيم بإجمالي تكلفة 145 مليون جنيه مصري سنويا، من الأطفال الذين يعيشون في اسر طبيعية أو أسر ممتدة أو أسر كافلة.

تدخلات الوزارة لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى

تم التعامل مع عدد 24743 بلاغًا واستغاثة تنوعت بين حالات للأطفال والكبار بلا مأوى، وتدخلات بمؤسسات الرعاية، ودور استثنائي مع المشردين فى مجابهة التغيرات المناخية من شدة البرودة والحر الشديد

وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات

بلغت عدد وحدات التضامن الاجتماعى 31 وحدة داخل عدد 29 جامعة ( القاهرة، دمنهور، بنى سويف، السادات، الازهر فرع القاهرة، عين شمس ، مطروح، بورسعيد، المنصورة، اسوان، الازهر فرع المنصورة، حلوان، كفر الشيخ، السويس ، أسيوط، سوهاج، الأزهر فرع أسيوط، الزقازيق، قناة السويس ، المنيا، الوادى الجديد، الروسية، بنها، طنطا، المنوفية، جنوب الوادى، الإسكندرية، العريش ، 6 أكتوبر ) حيث نفذت هذه الوحدات خلال الفترة من يونيو 2021 حتى تاريخه عدد 1753 نشاط في مجالات ( التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، الأنشطة التوعوية وبناء الإنسان، بناء المعارف وتعزيز الخبرات ) استفاد منها عدد 169،565 من الطلاب والعاملين بتلك الجامعات وذلك بالتنسيق مع بنك ناصر الاجتماعى والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

الجمعيات والمؤسسات الاهلية