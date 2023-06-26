حياة كريمة| تسليم 100 قرض لأصحاب المشاريع الصغيرة بالبحيرة.. صور

نظمت جمعية الأورمان برئاسة المهندس أحمد عبد المحسن، مدير فرع الجمعية، بالتعاون مؤسسة حياة كريمة، احتفالية تسليم المشروعات التنموية الصغيرة والأكشاك لأرباب المشروعات، ضمن مبادرة "التمكين الاقتصادي"، بكوم حمادة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

أوضح مدير جمعية الأورمان أن الإحتفالية تستهدف نقل الفئات الأكثر احتياجًا من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج والاكتفاء، بما يوفر لهم حياة كريمة تليق بهم، لإحداث أثر تنموي مستدام عن طريق دمجهم في سوق العمل، بما يضمن لهم عوائد تنقلهم إلى مرحلة التمكين، مشيرًا إلي أن الاحتفالية تضمنت تسليم 100 مشروع قرض حسن لأرباب المشاريع الصغيرة، مثل اصحاب ورش النجارة وورش الستائر والمنظفات وورش الملابس وغيره من المشاريع، وتسليم مبلغ 15 ألف جنيه لتنمية المشروع.

وأضاف، أنه تم تسليم 15 كشك بقالة موصل بالكهرباء، يحتوي علي ديب فريزر وبضاعة بمبلغ 10 آلاف جنيه، وذلك للوقوف جنبًا إلى جانب للمواطن والقضاء على البطالة، وتم توزيع 1000 كيلو جرام لحوم على أصحاب الجمعيات، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك لتحقيق أقصى استفادة للأسر الأولى بالرعاية.

من جانبها، أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بجهود الجمعية والتي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، مؤكدة على توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة تلك الأسر.



