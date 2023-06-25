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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القوات الروسية تصد 14 هجومًا أوكرانيًا حول أرتيموفسك ودونيتسك

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية تمكنت اليوم /الأحد/ من صد 14 هجوما للقوات الأوكرانية حول أرتيموفسك ودونيتسك.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن كوناشينكوف قوله:" صدت القوات المسلحة الروسية 10 هجمات شنتها القوات الأوكرانية حول أرتيموفسك،وأربع هجمات أخرى في مناطق مستوطنات كراسنوجوروفكا وأفدييفكا ومارينكا وبيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف "واصلت القوات المسلحة الأوكرانية خلال اليوم محاولة العمليات الهجومية في اتجاهات دونيتسك وكراسنوليمانسك ويوجنو دونيتسك وزابوريجيا".

وتابع "كوناشينكوف":"في اتجاه دونيتسك بالقرب من مدينة أرتيموفسك، نجحت الإجراءات الكفؤة والشجاعة للوحدات المدافعة عن مجموعة القوات الجنوبية الروسية في صد 10 هجمات للعدو في مناطق مستوطنات أوريخوفو - فاسيليفكا، وكورديوموفكا، وياجودنو، وزاليزنيانسكوي، ودوبوفو- فاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وزارة الدفاع الروسية دونيتسك القوات الأوكرانية