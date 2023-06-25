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الأحد 25 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

لافروف: مزاعم بايدن حول التهديد النووي الروسي نابعة من خياله الخصب

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
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وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مزاعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول التهديد النووي الروسي، بأنها نابعة من خياله الخصب، ولا تستحق التعليق.

وقال وزير الخارجية الروسي - في تصريحات اوردتها قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الأحد: "من الصعب بالنسبة لي التعليق على ما يقوله رئيس الولايات المتحدة (جو بايدن) مؤخرا، وكذلك بالنسبة للمراقبين الآخرين الذين يتساءلون عن كيفية تفسير كل هذا. لا أود أن أعير أهمية كبيرة لتخيلات لفظية لا أساس لها".

وجاء تصريح لافروف تعليقا على ما قاله بايدن حول أن التهديد باستخدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للأسلحة النووية التكتيكية، تهديد "حقيقي".

سيرجي لافروف جو بايدن