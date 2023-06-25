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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تصريح قوي من طارق الشناوي على تصريحات أمير كرارة الأخيرة

طارق الشناوي، الناقد
طارق الشناوي، الناقد الفني
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انتقد طارق الشناوي، الناقد الفني، تصريحات الفنان أمير كرارة، أنه لا يشاهد التلفزيون ولا يدخل سينما ولا يسمع موسيقى.
وقال الشناوي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "النهار": "أنت لو مذيع أو فنان ولا تشاهد الأفلام ولا تسمع الموسيقى ولا تذهب للحفلات، كيف أشاهدك؟".
وأضاف: "توجد كلمة لويليام شكسبير في مسرحية يوليوس قيصر، احذر منه إنه لا يحب الموسيقى، مش ممكن يكون أمير كرارة بيمثل ويدخل ستوديو وهو لا يسمع أغاني ولا يذهب لحفلات".
وأردف: "تصريح غريب، لا علاقة له بالصراحة، لا يمكن أن تكون فنانا، وأنت لا تشاهد الفن، الصحفي لو مبيسمعش أغاني ولا يشاهد أفلام حتى لو صحفي جريمة، تشك في ذائقته".

طارق الشناوي الفنان امير كرارة لويليام شكسبير مسرحية يوليوس قيصر