مدير الرعاية الصحية بالأقصر يطمئن على 11 مصابًا في حريق منزل بإسنا.. صور

توجه الدكتور أحمد البرعي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، وعدد من قيادات الفرع، مساء اليوم الأحد، إلى مستشفي طيبة التخصصي ومستشفي العديسات التخصصي للاطمئنان علي حالة الصحية للمصابين في حادث حريق منزل بسبب انفجار أنبوبة بمدينة إسنا.

وكانت طوارئ مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، قد استقبلت اليوم الأحد، 11 مصاب بحروق تراوحت درجاتها ما بين 20 و 60 بالمائة، وذلك جراء الحريق الذي اندلع منذ ساعات ، بقرية ترعة ناصر التابعة لمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، علي أثر انفجار أنبوبة بوتاجاز، وعلى الفور توجهت عربات الإسعاف علي الفور لنقل المصابين لكل من طوارئ مستشفي طيبة التخصصي، ومستشفي العديسات التخصصي التابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.

كما توجه 60 فردا من الفرق الطبية والتمريضية من كافة المستشفيات إلى طوارئ مستشفي طيبة ومستشفي العديسات لتعزيز إنقاذ المصابين فور وصولهم، بالإضافة إلى الانعقاد الفوري لغرفة الطوارئ والأزمات بفرع هيئة الرعاية بالمحافظة لتحريك فرق الإنقاذ والانتشار السريع ونقل الفرق الطبية للتخصصات المختلفة خاصة العناية المركزة، التخدير وجراحة التجميل والفرق التمريضية لأقسام الطوارئ والاستقبال، وذلك لسرعة الدعم و التعامل خاصةً مع إصابات الحروق المتنوعة، كما تطلب التدخل السريع وضع أربع إصابات حرجة علي أجهزة التنفس الصناعي نتيجة إصابات احتراق واختناق بمنطقة الصدر والرقبة.

وعلي نحو متصل، تابعت الغرفة المركزية للأزمات والطوارئ علي مدار الساعة بقيادة كل من الدكتور أحمد السبكي، مستجدات الحادث للاطمئنان على سرعة الاستجابة والإجراءات المتخذة لحظة بلحظة فور بلاغ الحادث بالأقصر، والاطمئنان أيضاً علي الحالة الصحية للمصابين مع التقييم المستمر للوضع الراهن.

كما توجه اللواء هشام عبد الغفار مدير أمن الأقصر، إلى مستشفي العديسات التخصصي، للاطمئنان علي المصابين والتي استقرت منهم 8 حالات بينما وضع ثلاثة منهم بحالة حرجة تحت الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي.

وأشار المصابون، إلى سرعة التعامل مع الحادث بجدارة وحرفية اكلينيكية، والتدخل السريع من خلال الفرق الطبية المتميزة، والتي تم دعمها من مستشفي الكرنك الدولي ومستشفي حورس التخصصي والمجمع الطبي؛ مما أدى إلي استقرار الحالة الصحية للمصابين.

حريق إسنا (1)

حريق إسنا (2)

حريق إسنا (3)

حريق إسنا (4)

حريق إسنا (5)

حريق إسنا (6)