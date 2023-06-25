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الأحد 25 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يهنئ رئيس الوزراء بعيد الأضحى المبارك

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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قدم قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحلول عيد الأضحى المبارك، وجاءت تهنئة قداسته من خلال برقية بعث بها لسيادته، وقال قداسة البابا في نص البرقية:

الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس مجلس الوزراء

بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لدولتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، طالبين من الله أن ينعم عليكم بوافر الصحة ويوفق سعيكم في طريق تنمية مصر في جميع النواحي، وهو ما يلمسه جميع المصريين بفضل جهودكم الحثيثة. 
دمتم محفوظين بعناية الله

ئيس مجلس الوزراء الأضحى المبارك البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الارثوذكسية