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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا يهنئ رئيس مجلس الشيوخ عيد الأضحى المبارك

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية برقية لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق هنأ فيها سيادته وأعضاء المجلس بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هذا نصها:

السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
رئيس مجلس الشيوخ

يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك، مصليًا أن ينعم الله عليكم بالصحة ويوفقكم لتحقيق مزيد من التقدم والرفعة للمؤسسة التشريعية إعلاءً للمصلحة العامة للوطن والمواطنين وتحقيق الآمال والطموحات الوطنية كافة.

دمتم في رعاية الله وأمنه.

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