طارق الشناوي: تامر حسني الوحيد بعد العندليب الذي لديه مشروع سينمائي

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الصراع بين أفلام العيد سيكون شرسًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "النهار"، إن هناك 4 أفلام معروضة في العيد هي أفلام تاج، بيت الروبي ، البعبع، ومستر إكس.

ولفت الشناوي، إلى أن إيرادات أفلام تامر حسني ضخمة، وهو المطرب الوحيد بعد العندليب عبدالحليم حافظ الذي لديه مشروع سينمائي، وله رصيد كبير في السينما.

ووجه الشناوي، رسالة لتامر حسني: "تامر مطرب لديه موهبة التمثيل، وعليه ينحي جانبًا أنه يكتب، ويكتفي بالتمثيل والغناء ويمكنه الاستفادة من خبرته التي اكتسبها من عمله ويضيفها مع الكاتب والمخرج".

وأردف: "عبدالحليم حافظ كان يطالب بتغيير نغمة لأنه بيفهم في الموسيقى، لكنه لم يلحن لنفسه، وعلى تامر ألا يبدد طاقته في الكتابة والإخراج، حتى لو قاريء لأنه ليس في صالحه".