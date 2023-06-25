أستاذ استثمار: إستراتيجية الأمن الغذائي تتطلب مجموعة من الجهود

قال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار، إن معدل نمو السكان اليوم في مصر يجب أن يعادله رسم سياسات عامة في الزراعة لتوفير الأمن الغذائي والأمان الغذائي، لأن جهود الدولة تضيع بسبب تجاوزات المزارع وتفتيت المساحة الزراعية.

وأضاف خلال استضافته مع برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، أن أي تقدم في أي مجال يجب أن يكون مصحوبا بمعدلات نمو، والنمو مرتبط بالاستثمار، فبالتالي يجب أن أجذب مستثمرين، وأنقل الفلاح من القرية الضيقة إلى أماكن أكثر اتساعا.

وأوضح أنه لا بد أن نتعامل مع المساحات الصغيرة في الزراعة، ويكون هناك تكامل بين المساحات الزراعية القليلة في الإقليم، ونضيف دور الحماية الاجتماعية للمزارع الصغير.

وذكر أن النظام التجاري في الأغذية، فما بين المنتج والمستهلك قنوات كبيرة، وتعدد الأطراف والوسطاء، فيزيد الهدر والفاقد وتزيد الأسعار، فلابد عند الحديث عن النمو الزراعي النظر إلى عوامل عديدة، مثل التوسع والاستثمار، لذلك استراتيجية الأمن الغذائي تتطلب مجموعة من الجهود.