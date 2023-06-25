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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

طارق الشناوي يكشف حقيقة عمل محمد عادل إمام فيلم شمس الزناتي 2

طارق الشناوي الناقد
طارق الشناوي الناقد الفني
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قال طارق الشناوي الناقد الفني، إن الأخبار متضاربة عن أن الفنان محمد عادل إمام، سيقوم بعمل جزء ثاني من فيلم شمس الزناتي، لكنه لا يعتقد أن محمد عادل إمام سيعيد التجربة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "النهار": "الخبر كان فيه تردد وليس فيه تأكيد".
وكانت الأنباء ترددت عن أن الفنان محمد إمام يدرس تقديم الجزء الثاني من فيلم "شمس الزناتي"، بعد مرور 32 عامًا من تقديم والده الزعيم عادل إمام للجزء الأول منه.
شمس الزناتي فيلم مصري عرض عام 1991، بطولة عادل إمام ومحمود حميدة وسوسن بدر ومحمود الجندي وأحمد ماهر ومصطفى متولي وعلي عبد الرحيم وعبد الله محمود وإبراهيم نصر، ومن إخراج سمير سيف، قصة الفيلم مقتبسة من الفيلم الأمريكي "السبعة الرائعون" ‏ الذي عرض عام 1960، والمقتبس بدوره من الفيلم الياباني "الساموراي السبعة".

طارق الشناوي الناقد الفني الفنان محمد عادل إمام فيلم شمس الزناتي الزعيم عادل إمام