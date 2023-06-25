السعودية.. إجراء أكثر من 270 عملية قسطرة وقلب مفتوح للحجاج

أعلنت وزارة الصحة السعودية أن مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة أجرت أكثر من 270 عملية تخصصية (260 عملية قسطرة قلبية و11 عمليات قلب مفتوح)، لـ 80 مستفيدًا من ضيوف بيت الله الحرام، وذلك خلال الفترة من غرة شهر ذي القعدة وحتى اليوم السادس من شهر ذي الحجة.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن الإجراءات الطبية المقدمة شملت القسطرة التداخلية، وجراحة القلب المفتوح، فضلًا عن العديد من الخدمات العلاجية الأخرى المتعلقة بكهربائية القلب، من زراعة منظمات القلب، وجهاز مزيل الرجفان البطيني، وعلاج اضطرابات القلب بمختلف التقنيات العلاجية الحديثة لكهربائية القلب.

وأكدت أن ذلك يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للمدينة الطبية في تسخير جميع الإمكانيات التخصصية والطاقات التي تعمل على مدار الساعة لتقديم أجود الخدمات الطبية للمرضى، عبر منظومة علاجية متقدمة، وبسعةٍ سريرية تبلغ 550 سريرًا، من خلال قوى عاملة إشرافية، وطبية، وفنية، ومساعدة على مستوى عالٍ من التأهيل العلمي والفني.

من ناحية أخرى.. يُشارك مستشفى صحة الافتراضي في موسم حج هذا العام 1444هـ بتقديم عدد من خدمات الرعاية الصحية الافتراضية عبر استخدام أحدث التقنيات الطبية التي أثبتت كفاءتها وفعاليتها في سرعة التدخل الطبي، ودقة تشخيص الأمراض، مما يتيح اتخاذ القرار الطبي السليم في الوقت المناسب، وتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن.

وجُهز المستشفى بطواقم طبية متكاملة بإشراف عدد من الاستشاريين في عدة تخصصات دقيقة، وذلك للعمل على مدار الساعة في 6 مسارات أساسية، تشمل مسار السكتات الدماغية الافتراضية، وخدمة العناية الحرجة الافتراضية، وخدمة القلب، والأشعة الافتراضية، والاستشارات الطبية الافتراضية، وخدمات الاستشارات عبر العيادات الافتراضية، وأخيرًا خدمة غسيل الكلى الافتراضية.

كما أتاح خدماته للدعم والمساندة لجميع المستشفيات والمراكز الصحية المرتبطة به في المدينة المنورة ومكة المكرمة، حيث يُوفر في مسار خدمة السكتات الدماغية الافتراضية تقييم وتقديم الخدمة للحالات المشتبه في تعرضها للسكتة الدماغية.

ويجرى في خدمة العناية الحرجة الافتراضية جولات يومية لأقسام الرعاية الحرجة في المستشفيات المرتبطة به، فيما يُقدم في خدمة القلب متابعة تخصصية لمرضى القلب عن بُعد، والاستشارات الفورية للقلب، إضافةً لبث العمليات الجراحية عن بُعد عبر لجنة القلب الافتراضية.

كما يُوفر عبر مسار الأشعة الافتراضية خدمة كتابة التقارير عن بُعد للأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، ويُقدم في مسار الاستشارات الطبية خدمات الاستشارات عبر العيادات الافتراضية، وفي مسار غسيل الكلى الافتراضي يُقدم الدعم والمتابعة لمرضى غسيل الكلى.

وتأتي هذه الخطوات مواصلة لجهود "وزارة الصحة" في استثمار أحدث التقنيات الطبية لتحقيق الاستفادة المثلى من الخدمات الصحية المتاحة، بما يسهم في تحسين الجودة ورفع كفاءة الأداء في مرافق الرعاية الصحية، خدمةً لحجاج بيت الله الحرام، وتحقيقًا لمستهدفات برنامج التحول الصحي ورؤية المملكة 2030.