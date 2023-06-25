أكينولا يواصل برنامجه التأهيلي مع الزمالك

واصل البنيني سامسون أكينيولا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تنفيذ البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

وقام سامسون أكينيولا بأداء بعض التدريبات التأهيلية بالركض حول الملعب لعدة دقائق بجانب أمور تأهيلية أخرى موضوعة له بالتنسيق بين الجهازين الفني والطبي تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

ويعاني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق من إجهاد عضلي تسبب في غيابه عن الفريق في الفترة الأخيرة.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.