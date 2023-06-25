بالفيديو.. عالم بالأوقاف يكشف سرًا من أسرار الحج

قال الشيخ عبدالخالق العطيفى، من علماء وزارة الأوقاف، إن سر أسرار الحج هو كثرة ذكر الله، فى هذا المنسك العظيم، لافتا إلى أن هذا ما حثنا عليه القرآن الكريم فى قوله تعالى: "وَلِكُلِّ أُمَّةٍۢ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ"، وكذلك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله".

وتابع العطيفى، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "الإنسان ينبغى الذى أن يحوز كل النفحات والطيبات، لابد أن لا ينفك لسانه عن ذكر الله سبحانه وتعالى، أى ذكر، فعندما يذهب إلى الأراضى المقدسة لسان حاله (الِلّه قل وذر الوجود وما حوى.. إن كنتَ مرتاداً بلوغَ كمالِ.. فالكلُّ دون اللَهِ إن حقّقتهُ.. عدمٌ على التفصيل والإجمال)".



واستكمل: "لا شيئ فى بال الحاج، كل ما يهمه أن ينظر بكليته إلى الله، ونفحات الله، هو فى موقف الفخر والمباهاه، حيث يباهى الله أهل السماء بأهل الأرض، ماذا يفعل أهل الأرض، فيجيبهم برنا سبحانه وتعالى عبادى عبادى عِبَادِي جَاءوني شُعْثاً، غُبْراً، ضَاحِينَ، جَاءوا مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، يَرجُونَ رَحْمَتي، وَلَمْ يَرَوْا عَذَابِي، فَلَمْ يُرَ يَوْم أَكْثَر عَتِيقاً منَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَة".



