«عبدالغفار» يعلن تفاصيل الخدمات المقدمة للمواطنين خلال حملة «100 يوم صحة»

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تفاصيل حملة «100 يوم صحة»، التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، من النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب اصطفاف العيادات الطبية المتنقلة، وسيارات الإسعاف، والسيارات الخاصة بتنفيذ القوافل العلاجية وسيارات الأشعة المتنقلة، والمبادرات الرئاسية بالمحافظات.

أكد وزير الصحة والسكان، حرص الدولة المصرية على الارتقاء والنهوض بالمبادرات والخدمات الصحية المقدمة من خلال وحدات الرعاية الاولية والعيادات المتنقلة وعيادات صحة المرأة والفرق الطبية المتنقلة في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن حملة «100 يوم صحة» تستهدف تكثيف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال فترة مائة يوم، ومنها خدمات الطب الوقائي من التطعيمات واللقاحات، وصحة البيئة وسلامة الغذاء، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي.

واشار وزير الصحة والسكان، إلى أن الحملة ستعمل من خلال أكثر من 5000 وحدة رعاية أولية بجميع المحافظات، بالإضافة إلي 500 قافلة علاجية شاملة لتقديم خدمات الكشف والعلاج والتحاليل والأشعة، مع توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما تم توزيع 53 عيادة متنقلة في مختلف التخصصات (الباطنة ، الأطفال، الجراحة، الرمد، الأسنان، أنف وأذن، النساء والولادة، جلدية) بالأماكن العامة والأكثر ازدحاماً لتقديم خدمات الكشف والفحص والعلاج بالمجان.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار أن الحملة تقدم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية وصحة المرأة بالمجان، كما تم توفير 6 سيارات متنقلة لتقديم خدمة الماموجرام، وخدمات دعم صحة المرأة من التوعية بالفحص الذاتي للثدي، وفحص الثدي إكلينيكياً، كما تم توفير سيارة لتقديم خدمات الفحص بالرنين المغناطيسي، والتي تعتبر الأولى من نوعها في أفريقيا ، و3 سيارات لتقديم خدمات الأشعة المقطعية.

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