تعادل سلبي بين الأهلي ومنتخب السويس في الشوط الأول

انتهى الشوط الاول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي ، مع منتخب السويس المقامة على استاد القاهرة في دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر، بالتعادل السلبي.

وبدأ الاهلي المباراة بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمود كهربا.

وجلس على دكة البدلاء كل من:

علي لطفي وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد قندوسي ورأفت خليل ومحمد فخري وكريم الدبيس.

وحاول الأهلي تسجيل هدف مبكر ولكن لاعبو تباروا في إهدار الفرص، وسط بسالة من مدافعي منتخب السويس حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.