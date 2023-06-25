مران الزمالك.. عواد يخوض فقرة تدريبية خاصة في الجيم

خاض محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع لعواد من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني، بسبب الإصابة التي يعاني حارس المرمى في عضلة السمانة وغاب بسببها عن مباراة فاركو الأخيرة في كأس مصر.

ويخوض عواد خلال الفترة الحالية مرحلة جديدة من البرنامج التأهيلي الموضوع له للتعافي من الإصابة تمهيدا للعودة للمشاركة في الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.