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الأحد 25 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

روي فيتوريا يساند المنتخب الأوليمبي أمام النيجر

روي فيتوريا
روي فيتوريا
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حرص البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم، على مساندة منتخب مصر الأوليمبي في اولي مبارياته في بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة.
ونشر البرتغالي صورة وهو يشاهد مباراة الفراعنة أمام النيجر علي موقع التواصل انستجرام، وكتب عليها، "بالتوفيق شجع مصر"

أعلن ميكالي تشكيل المنتخب استعدادا لمواجهة نظيره النيجر، كالتالي:
حراسة المرمى: حمزة علاء.

الدفاع: أحمد عيد، محمد طارق، حسام عبد المجيد، محمد أشرف.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة، محمود صابر، أحمد عاطف.
الهجوم: أسامة فيصل، إبراهيم عادل.

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IMG_8509
البرتغالي روي فيتوريا المنتخب الأوليمبي المصري