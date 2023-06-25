روي فيتوريا يساند المنتخب الأوليمبي أمام النيجر

حرص البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم، على مساندة منتخب مصر الأوليمبي في اولي مبارياته في بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة.

ونشر البرتغالي صورة وهو يشاهد مباراة الفراعنة أمام النيجر علي موقع التواصل انستجرام، وكتب عليها، "بالتوفيق شجع مصر"

أعلن ميكالي تشكيل المنتخب استعدادا لمواجهة نظيره النيجر، كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

الدفاع: أحمد عيد، محمد طارق، حسام عبد المجيد، محمد أشرف.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة، محمود صابر، أحمد عاطف.

الهجوم: أسامة فيصل، إبراهيم عادل.