إيطاليا تحظر اليخوت الفاخرة من دخول ميناء نابولي

تعرضت مليارديرات إيطاليا لخيبة أمل كبيرة بعد حظر رسو اليخوت الفاخرة في ميناء نابولي، مما أثر على المليارديرات وأصحاب الثروات الضخمة وكان ثاني أغنى رجل في العالم، برنارد أرنو، ضحية لهذا الحظر الجديد الذي فرضته السلطات الإيطالية على حجم اليخوت في ميناء ميرجلينا بالمدينة الإيطالية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية فقد تم إلقاء القبض على يخت Symphony، الذي يبلغ طوله 101 مترًا، ويتكون من ستة طوابق، لرئيس LVMH، وذلك قبالة سواحل نابولي، قبل أن يتم إخباره بأنه لا يمكن استضافته في ميناء ميرجلينا بسبب القيود المفروضة مؤخرًا على الحجم.

وبحسب ما ذكرته "كورييري ديلا سيرا"، فإن رجل الأعمال باري ديلر أجبر أيضًا على مغادرة نابولي بعد حظر مدير ميناء ميرجلينا اليخوت التي يزيد طولها عن 75 مترًا لأسباب أمنية وقال مصدر في الميناء إن هذه الخطوة "غير مفهومة"، وأنها ستؤثر سلبًا على المدينة التي كانت تستقبل اليخوت العملاقة على مدار العشرين عامًا الماضية، وسيؤدي ذلك إلى فقدان نوع الزائر الذي يجذب بعض اللمعان إلى المدينة، والتي غالبًا ما تظهر في الأخبار.

وفقًا للمصدر، تلقى العديد من رجال الدين رسائل يعبرون فيها عن خيبة أملهم الشديدة بعدما أصبح من المستحيل الرسو في ميناء نابولي وعبرت أحدى الشركات التي تستأجر يختًا مملوكًا لملياردير تركي ومسجل في جزر كايمان، عن استيائها من اللائحة الجديدة التي تحد من حجم اليخوت المسموح بها في الميناء، وقالت إن اليخوت الكبيرة تجلب الأموال والوظائف، ومن المؤسف حقًا أنها لم تعد مرحب بها في نابولي.