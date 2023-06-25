مجلس أكاديمية البحث العلمي يعلن جوائز الهيئات والأفراد لعام 2021

انعقد ظهر اليوم مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 180 برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس وبحضور جميع أعضاء المجلس.

وأعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم أسماء السادة الفائزين بجوائز الهيئات والأفراد لعام 2021 في مجلس أكاديمية البحث العلمي رقم 180، وبلغ عدد الجوائز 63 جائزة ومنحت 37 جائزة لعدد 47 فائزا وتم حجب 6 جوائز، وبلغ إجمالي قيمة الجوائز الممنوحة حوالي 650 ألف جنيه، وتفصيلا قال الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية إن عدد جوائز الهيئات بلغت 12 جائزة أما جوائز الأفراد بلغ عددها 51 جائزة، موضحا أن جوائز الهيئات والأفراد هي الجوائز التي تقدم من وحدات الإنتاج الوطنية والوزارة والمؤسسات العلمية وغيرها، وكذلك الجوائز التي تقدم من قبل الأفراد في شكل هبات وتبرعات في مجالات عديدة.



وأشار صقر أن المركز القومي للبحوث كان له النصيب الأكبر حيث حصل على 4 جوائز من جوائز الهيئات و11 جائزة من جوائز الأفراد، وتأتي جامعة القاهرة في المرتبة الثانية بحصولها على جائزة واحدة من جوائز الهيئات و4 جوائز من الأفراد، ويليهم جامعة طنطا وجامعة عين شمس وقد حصل كل منهما على 4 جوائز للأفراد/ الهيئات، ويليها جامعة الأزهر حيث حصلت على 3 جوائز من جوائز الأفراد، ثم تأتي جامعة المنصورة، وأسيوط، ومركز البحوث الزراعية حيث حصل كل منهم على جائزتين من جوائز الهيئات/ الأفراد.

كما تساوت كل من جامعة حلوان، وكفر الشيخ، والزقازيق، والمنيا، والمنوفية، وبورسعيد، وسوهاج، ومركز بحوث وتطوير الفلزات، ومعهد بحوث البترول، المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حيث حصل كل منهم على جائزة واحدة ما بين جوائز للأفراد وجوائز للهيئات، ليبلغ عدد جوائز الهيئات الممنوحة 7 جوائز أما جوائز الأفراد بلغت 30 جائزة بإجمالي37 جائزة منحت لعدد 47 فائزا، وأنه على رغم من أن الحد الأدنى لقيمة أي جائزة من الجوائز 10 آلاف جنيه إلا أن هناك جوائز وصلت قيمتها إلى 300 ألف جنيه وهي جامعة حورس للعلوم الوضعية، وأيضا خمسة وسبعون ألف جنيه وهي جائزة المنصورة الطبية وهما من جوائز الهيئات.

