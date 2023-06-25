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الأحد 25 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة مصر والنيجر

المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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سيطر التعادل السلبي علي اول 30 دقيقة من عمر الشوط الاول من مباراة المنتخب الاوليمبي ونظيره منتخب النيجر، في اولي مباريات بطولة الامم الافريقية للشباب تحت 23 سنة.

أعلن البرازيلي ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، تشكيل المنتخب استعدادا لمواجهة نظيره النيجري ضمن المباراة الأولى لبطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة.
وضم تشكيل المنتخب الأولمبي كل من:
حراسة المرمى: حمزة علاء.

الدفاع: أحمد عيد، محمد طارق، حسام عبد المجيد، محمد أشرف.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة، محمود صابر، أحمد عاطف.
الهجوم: أسامة فيصل، إبراهيم عادل.

المنتخب الأوليمبي المصري النيجر