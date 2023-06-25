تدريبات قوية لحراس الزمالك استعدادًا لمواجهة المحلة بالدوري

أدى رباعي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية ومحمد عز الدين "سيمو" مواليد ٢٠٠٣، تدريبات قوية على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

ركز محمد عبد المنصف مدرب الحراس مع الرباعي على تنفيذ بعض الأمور الفنية الخاصة منها التسديد من مسافات و زوايا مختلفة بجانب أمور أخرى خاصة بمشاركة الحارس كلاعب بالفريق . وحرص عبدالمنصف على منح الحراس تعليمات متواصلة أثناء أداء الفقرة التدريبية ، و مشاركتهم في التقسيمة الفنية.

يستعد الزمالك للقاء غزل المحلة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

يدخل الزمالك لقاء غزل المحلة، في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز وذلك برصيد 53 نقطة من خوض 30 مباراة، حيث فاز الفريق في 15 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 7 مباريات.

كان الزمالك قد توج بدرع الدوري في الموسمين الماضيين وذلك مع المدربين الفرنسي كارتيرون والبرتغالي فيريرا.