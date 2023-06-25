موعد موقعة الزمالك والمقاولون في ربع نهائي الكأس

ينتظر فريق الزمالك مواجهة قوية مع المقاولون العرب، وذلك ضمن لقاء ربع نهائي كأس مصر للنسخة الحالية 2022-2023 .

من المقرر أن يقام لقاء الزمالك والمقاولون العرب، مساء يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو المقبل، على استاد القاهرة الدولي .

يستعد الزمالك حاليا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

يدخل الزمالك لقاء غزل المحلة، في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز وذلك برصيد 53 نقطة من خوض 30 مباراة، حيث فاز الفريق في 15 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 7 مباريات.

كان الزمالك قد توج بدرع الدوري في الموسمين الماضيين وذلك مع المدربين الفرنسي كارتيرون والبرتغالي فيريرا.