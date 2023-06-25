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الأحد 25 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

انطلاق مباراة الفراعنة والنيجر بأمم إفريقيا للشباب

المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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انطلق الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني الأولمبي، أمام نظيره النيجري بالجولة الأولى من بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة.

وأعلن البرازيلي ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، تشكيل المنتخب استعدادا لمواجهة نظيره النيجري ضمن المباراة الأولى لبطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة.

وضم تشكيل المنتخب الأولمبي كلا من:
حراسة المرمى: حمزة علاء.

الدفاع: أحمد عيد، محمد طارق، حسام عبد المجيد، محمد أشرف.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة، محمود صابر، أحمد عاطف.
الهجوم: أسامة فيصل، إبراهيم عادل.

المنتخب الأوليمبي المصري منتخب النيجر