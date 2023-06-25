ads
الأحد 25 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مقرر "الأسرة والتماسك المجتمعي" بالحوار الوطني: نسب الطلاق في مصر غير مقلقة

الدكتورة نسرين البغدادي
الدكتورة نسرين البغدادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت الدكتورة نسرين البغدادي مقرر الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة كل ما يستدعي تغييرا من مخرجات الحوار الوطني إلى البرلمان بمجرد التوافق عليه، ومنها قانون الوصاية على المال وحرية تداول المعلومات، أعطت دفعة للمشاركين في الحوار الوطني.

وأضافت “البغدادي” خلال استضافتها مع برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، أن نسب الطلاق في مصر غير مقلقة، وأن وزير العدل أوضح أن المعدلات كانت تتم بطرق غير صحيحة.

وأوضحت أن الجميع توافق على ضرورة تغيير قانون الوصاية على المال، بخاصة أن رجال الدين أوضحوا أنها من مسائل المعاملات التي يجوز تغييرها حسب ما فيه صالح المجتمع.

وذكرت أن قانون وصاية الأم على المال الجديد في طريقه للخروج، ولن تكون الوصاية مطلقة بل سيكون هناك ضوابط وقيود لحماية أموال الأطفال، ودائما لجنة الأسرة تشهد توافقا كبيرا لأنها تمس حياة المصريين اليومية.

الدكتورة نسرين البغدادي مقرر الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطني