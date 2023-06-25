محسن منصور: 3 عروض على مسرح السلام خلال عيد الأضحى

قال الفنان محسن منصور، مدير عام فرقة المسرح الحديث، بالبيت الفني للمسرح، إن المسرح الحديث سوف يستقبل جمهوره بداية من الخميس المقبل، ثاني أيام عيد الأضحي المبارك، بثلاثة عروض مسرحية تُعرض على قاعتي مسرح السلام.

وأضاف منصور، أن العروض تبدأ بمسرحية "خطة كيوبيد" التي تُعرض على المسرح الكبير، في السابعة مساءً، ومن بطولة عبد المنعم رياض، وكريم الحسيني، ونوال سمير، وأمنية حسن، ديكور أحمد أمين، تأليف عبد الله الشاعر، وإخراج أحمد فؤاد.

وعلى قاعة يوسف إدريس في الثامنة والنصف مساء، تُعرض المونودراما الإستعراضية الغنائية "سيب نفسك" للفنانة فاطمة محمد علي، موسيقى وألحان حاتم عزت، دراماتورج وإخراج د. جمال ياقوت.

وواصل: أما في التاسعة والنصف مساءً، يبدأ عرض السواريه "عجيب وعجيبة" على المسرح الكبير، ومن بطولة سيد الرومي، ودودا اليوسف، وإيهاب بكير، وباقة من فناني المسرح، ديكور سارة شكري، تأليف سعيد حجاج، وإخراج محمد الصغير.

"عجيب وعجيبة" هى مسرحية كوميدية للأطفال والكبار تجمع فنون الإستعراض والغناء وفنون الأراجوز وخيال الظل.