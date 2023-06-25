طوارئ بالبحيرة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.. صور

شهد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اجتماعًا لمناقشة خطة التأمين الطبي لأى طوارئ أثناء الإحتفالات بعيد الأضحى المبارك، بحضور الدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية، الدكتور أحمد الجميل مدير عام العلاجي بالمديرية، والدكتورة هالة بطيشة مدير عام الوقائي بالمديرية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة الاستعدادات بمديرية الصحة بالبحيرة لأى أمور طارئة، ورفع درجة الإستعداد القصوى في المديرية وجميع المستشفيات والوحدات الصحية .

واكد وكيل الوزارة، برفع درجة الاستعداد والطوارئ خلال إجازة العيد بجميع المستشفيات التابعة والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة والتأكيد على المرور المكثف على جميع المستشفيات التابعة.

وشدد وكيل الوزارة، بضرورة المتابعة الدقيقة فى غرفة الطوارئ ، لإنهاء أى قوائم انتظار والتأكد بصفة دائمة وبصورة دقيقة من الإنتهاء من كافة قوائم الانتظار والتأكد من تواجد كافة التخصصات الطبية والفنيين وفرق التمريض الاستقبال بالمستشفيات لاستقبال أى حالات مرضية أثناء الإحتفالات بعيد الأضحى المبارك، وتكثيف المرور على جميع وحدات الرعاية الأولية خلال أجازة العيد، تفعيل الطوارئ بالوحدات الصحية ، والتأكد من توافر كافة الطعوم والأمصال فى جميع الإدارات والمستشفيات ومراقبة دور مكاتب الصحة ومتابعة أعمالها وأن تكون على أهبة الاستعداد لكافة أعمالها ومتابعة العمل بأماكن فحص المقبلين على الزواج خلال نوباتجية العيد والتنبيه على الفرق الإشرافية المرورية بالمديرية بمتابعة العمل على مدار الـ 24 ساعة طوال فترة الإجازة والمتابعة الدقيقة لكافة الأعمال.