أوسوريو يصحح أخطاء لاعبي الزمالك قبل لقاء المحلة بالدوري

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وركز الجهاز الفني للزمالك خلال هذه الفقرة على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللعب استعدادا لمواجهة غزل المحلة المرتقبة.

وقام الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق ومدحت عبد الهادي المدرب العام بنقل التعليمات الفنية بشكل متواصل للاعبين، مع تصحيح الأخطاء.

ويستعد الزمالك للقاء غزل المحلة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

يدخل الزمالك لقاء غزل المحلة، في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز وذلك برصيد 53 نقطة من خوض 30 مباراة، حيث فاز الفريق في 15 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 7 مباريات.

كان الزمالك قد توج بدرع الدوري في الموسمين الماضيين وذلك مع المدربين الفرنسي كارتيرون والبرتغالي فيريرا.